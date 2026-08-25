O motociclista Fábio Alves Barbosa, de 50 anos, que foi atropelado por um adolescente bêbado em Goiânia, morreu nesta terça-feira (25). Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde a data do acidente. A informação foi confirmada pelo O POPULAR junto à unidade de saúde. A esposa de Fábio, Neifa Freitas de Farias Alves, que estava na garupa da moto, morreu na última quinta-feira (20).\nO POPULAR procurou a defesa do adolescente e pediu um posicionamento atualizado sobre o caso. Entretanto, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO caso também foi comunicado nas redes sociais pela sobrinha do casal, Thaiz Freitas. "Meu tio já finalizou o protocolo para diagnóstico de morte encefálica e, infelizmente, o diagnóstico foi confirmado. Assim como minha tia, ele também será doador de órgãos, respeitando a vontade da família. Neste momento, estamos aguardando a captação dos órgãos para que, posteriormente, o corpo seja liberado e possamos organizar o velório", diz a publicação.