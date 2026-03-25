Um motociclista de aplicativo morreu após ser atropelado por um carro na noite de segunda-feira (24), na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, na região central de Goiás. O motorista suspeito de causar o acidente foi preso em flagrante e confessou que dirigia sob efeito de álcool, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO).\nComo o nome do motorista não foi divulgado, O DAQUI não conseguiu localizar a defesa. A reportagem tentou contato com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis e com a Polícia Científica de Goiás para obter mais informações sobre o ocorrido, mas não teve retorno até a última atualização.\nPai é suspeito de espancar o filho após criança dar entrada em hospital com marcas de agressão\nJustiça mantém prisão preventiva de suspeito de matar vigia em shopping de Palmas