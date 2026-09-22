Um motociclista foi preso suspeito de dar tapas nas nádegas de mulheres em ruas de Anápolis, no centro goiano. De acordo com os relatos, o homem se aproximava das pedestres e, sem qualquer consentimento, desferia os tapas antes de fugir. Ele foi localizado e detido nesta segunda-feira (21), em Barra do Garças (MT), após mulheres denunciarem terem sido abordadas em via pública.\nA delegada Isabella Joy, responsável pelas investigações, informou ao g1 que duas vítimas registraram denúncia por importunação sexual. O DAQUI não conseguiu localizar a defesa do suspeito para manifestação.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Homem é preso suspeito de dar tapa no bumbum de mulheres em ruas de Anápolis\nUma das vítimas relatou ter sido importunada por volta das 14h, em agosto de 2025: enquanto caminhava pela rua, foi surpreendida pelo suspeito, que lhe deu um tapa e fugiu. A segunda mulher contou que, em outubro do ano passado, saía da academia à noite a caminho do encontro com o namorado quando o motociclista se aproximou, deu um forte tapa e fugiu.