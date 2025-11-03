Sérgio Rodrigues Costa, de 39 anos, morreu após bater a moto que pilotava contra uma caminhonete. O acidente aconteceu neste domingo (2), em Paraíso do Tocantins, na região central do estado.\nA Polícia Militar informou que os veículos colidiram no cruzamento da Rua 26 com a Rua 11, no Setor Novo Jardim Paulista, no início da tarde. O motorista da caminhonete tem 42 anos e não se feriu.\nAvião cai em fazenda no Tocantins e deixa dois mortos; veja o que se sabe\nSobe para 177 o número de cidades em alerta para tempestade em Goiás, aponta Cimehgo\nCratera na Marginal Botafogo cresce durante obras\nTestemunhas disseram aos policiais que Sérgio havia saído de um estabelecimento comercial próximo para buscar um capacete, quando sofreu o acidente.\nA perícia foi chamada para analisar as circunstâncias do acidente. O motorista da caminhonete foi levado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.