Um acidente com morte foi registrado no trecho da BR-153 em Guaraí, na região centro-norte do estado, nesta segunda-feira (16). A vítima foi identificada como Raimundo Borges Mota, de 37 anos.\nConforme a Polícia Civil, ele estava em uma moto e houve uma colisão com uma caminhonete. O acidente aconteceu por volta das 16h. O local foi preservado pela Polícia Rodoviária Federal até a realização da perícia e retirada do corpo. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.\nParentes de Raimundo relataram à Polícia Civil que ele viajava da casa dele, em Pedro Afonso, para Presidente Kennedy em uma motocicleta quando houve a colisão com uma caminhonete.\nAcidente entre caminhões e carros na BR-010 deixa 7 feridos e mobiliza operação para retirada de carne\nMotociclista morre em acidente com carro em Gurupi