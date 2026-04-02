Um motociclista morreu nesta quinta-feira (2) após um acidente com um carro na BR-153, em Goiânia. O homem de 63 anos bateu na traseira do carro e não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local e confirmou a morte do motociclista.\nSegundo os bombeiros, a vítima foi encontrada na pista inconsciente, sem reação verbal e sem reação motora. O motociclista ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que aguardava o Instituto Médico Legal (IML) para a retirada do corpo.\nCandidata atropela quatro pessoas durante prova do Detran-GO\nTragédia na BR-153: acidente entre moto e carro mata casal em Araguaína\nMotociclista de aplicativo morre atropelado por motorista bêbado em Anápolis, diz polícia\nDe acordo com a reportagem da TV Anhanguera, na hora do acidente o trânsito estava parado, a moto não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um carro prata. Ele teve politraumatismo e morreu no local.