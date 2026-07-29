O motociclista José Bonifácio Bispo de Sousa, de 36 anos, morreu após bater em um cavalo na BR-020, em Posse, no nordeste de Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado para atender a ocorrência no sentido Bahia/Brasília, mas confirmou a morte da vítima assim que chegou ao local.\nTestemunhas relataram que, pouco antes da colisão, viram o cavalo na pista. Alguns motoristas chegaram a parar os veículos e buzinaram para tentar afugentar o animal, mas não tiveram sucesso. José Bonifácio vinha logo atrás e não conseguiu desviar. Com o impacto, ele foi arremessado contra o guard-rail às margens da rodovia.\nChacina deixa três mortos em fazenda de Goiatuba\nFamília de adolescente goiana desaparecida na França diz viver 'desespero' com falta de notícias\nCachorro do jornalista Delson Carlos também foi morto por dentista, diz cunhada