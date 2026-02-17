Um homem morreu após a moto em que pilotava bater de frente com um carro, em Jataí, na região sudoeste de Goiás. A Polícia Científica está trabalhando na identificação da vítima que não estava portando um documento de identidade no momento do acidente.\nO acidente aconteceu na segunda-feira (16). Segundo a polícia, a vítima é um homem e aparenta ter entre 30 e 35 anos. O motociclista estava vestindo uma camiseta listrada e uma calça jeans. A vítima ainda portava um celular e uma carteira de cigarros.\nAcidente entre caminhões e carros na BR-010 deixa 7 feridos e mobiliza operação para retirada de carne\nAcidente mata quatro jovens na GO-060, em Nazário\nMotorista morre e carro é esmagado após caminhão tombar sobre ele, em Santa Helena de Goiás\nDe acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, o homem invadiu a contramão da pista e bateu de frente com o carro. Segundo a reportagem da TV Anhanguera, com a força da batida, o motociclista bateu no para-brisa do carro.