Um homem de 59 anos morreu após sofrer um acidente de moto na Avenida Filadélfia, em Araguaína, na região norte do estado. O caso foi registrado no início da tarde desta terça-feira (3). A TV Anhanguera apurou no local que ele teve a moto atingida na traseira por um carro, perdeu o controle e bateu em um poste.\nO motociclista foi identificado como Cláudio Belo Rodrigues. A reportagem solicitou informações para a Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nMulher é encontrada morta dentro de casa em Porto Nacional\nDuas pessoas ficam feridas após vazamento de gás em lanchonete em Araguaína\nAdolescente morre e garota fica ferida após carro bater em dois veículos estacionados, em Rio Verde\nCláudio teria reduzido a velocidade ao se deparar com um radar. Nesse momento, ele foi atingido pelo carro e perdeu o controle da moto. O motorista permaneceu no local e foi levado à delegacia para prestar depoimento.