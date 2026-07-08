Um homem morreu após bater a motocicleta em outra, cair na rodovia e ser atropelado por um caminhão carregado de gás, na GO-403, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo o Batalhão Rodoviário da Polícia Militar. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (7).\nAo g1, o tenente da Polícia Militar Vinicius Sena informou que o motociclista estaria em alta velocidade e manobrando a moto de forma perigosa quando colidiu com a outra motocicleta.\n“Segundo testemunhas no local, ele estava fazendo o chamado 'Superman', deitado sobre a moto em alta velocidade. Caiu e o caminhão passou por cima”, afirmou o policial.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu lesões graves na cabeça e o suporte aeromédico foi acionado para a constatação do óbito. Ao g1, a corporação informou que o segundo motociclista envolvido no acidente fugiu do local.