Um jovem de 19 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete em Gurupi, região sul do estado. Segundo a Polícia Militar, ele teria tentado desviar de um buraco e caido no chão da via. O motorista de 50 anos fugiu do local, mas foi localizado em seguida pela Polícia Militar (PM) e preso em flagrante. A vítima foi identificada como Hugo Silva Ferreira.
O acidente aconteceu na noite deste sábado (21), na Avenida Goiás. O nome do motorista suspeito não foi divulgado, por isso, o JTo não conseguiu contato com a defesa.
De acordo com os militares, a vítima trafegava no sentido Norte-Sul quando perdeu o controle ao passar por um buraco na via e caido no chão, mas ao tentar se levantar, ele foi atingido pela caminhonete que seguia no mesmo sentido. A vítima morreu ainda no local.