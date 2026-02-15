Equipes do Corpo de Bombeiros Militar realizam atendimento no local da batida entre carro e moto (Reprodução/Gurupi News)\nO motociclista Luiz Antônio de Oliveira Freitas, de 49 anos, morreu após uma colisão com um carro no setor Waldir Lins, em Gurupi, na região sul do estado. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (14), no cruzamento das ruas I e Três. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar prestaram os primeiros socorros, mas a vítima morreu ainda no local do acidente.\nDe acordo com informações iniciais, o acidente envolveu a motocicleta conduzida por Luiz Antônio e um veículo de passeio. Com o impacto, o motociclista entrou em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros realizaram manobras de reanimação, acionaram o SAMU, mas Luiz Antônio não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no cenário do acidente.