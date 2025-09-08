Um motociclista de 43 anos ficou gravemente ferido após perder o controle da moto que conduzia e bater em uma barra de proteção, em Gurupi, região sul do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve a perna direita amputada.\nO acidente aconteceu por volta das 16h30 deste domingo (7). De acordo com os bombeiros, ao chegarem no local encontram o motociclista caído no chão, sem capacete e com diversos ferimentos pelo corpo.\nDevido ao impacto, a vítima teve a perna direita amputada durante o acidente. Conforme os bombeiros, como o motociclista não apresentava hemorragia foi realizado uma estabilização cervical e na prancha.\nAdvogada e três cachorros morrem após batida entre carro e caminhão na BR-040\nFamília morre após caminhonete capotar na GO-164, em São Miguel do Araguaia\nBebê e duas crianças morrem em acidente