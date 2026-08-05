Rafael Scucato morreu após acidente na BR-153 (Reprodução/Instagram de Legion Bikers MC RJ)\nO motociclista Rafael Scucato, de 47 anos, que morreu após um acidente na BR-153, em Hidrolândia, era genro da deputada federal Magda Mofatto. A parlamentar postou uma nota de pesar em suas redes sociais após o caso. "Entendemos os desígnios do Criador e estamos em oração e vigilância nesse momento de profunda dor", diz parte do comunicado (leia a íntegra ao final do texto).\nO acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rafael caiu da moto e foi atingido por um caminhão na sequência. Segundo a amiga Tiasara Costa, ele estava voltando do sepultamento de um colega motociclista quando derrapou na pista, caiu e acabou atropelado. As causas da queda ainda serão investigadas.