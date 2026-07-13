Dois motociclistas de 29 e 21 anos morreram após um acidente entre duas motos na madrugada desta segunda-feira (13), em Goiânia. Conforme apurado pela TV Anhanguera, a passageira de uma das motos ficou gravemente ferida e foi levada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo).\nComo o nome da mulher não foi divulgado, O JORNAL não conseguiu atualizar o estado de saúde dela até a última atualização desta reportagem.\nPneu estoura, ônibus escolar tomba e estudante morre no interior do Tocantins\nMistério na BR-010: entenda o caso da estudante que morreu em acidente e teve pé encontrado dias depois\nJovem morre em acidente na BR-242 em Formoso do Araguaia\nO acidente aconteceu por volta da 1h30, no Parque Amazônia, entre as avenidas Alexandre de Morais e Senador José Rodrigues de Morais Neto. Em uma das motos estava Linaldo da Silva Junior, que voltava do trabalho para casa quando sofreu o acidente e morreu. Já na outra moto estava um casal. O homem também morreu no local; a mulher foi socorrida com múltiplas fraturas.