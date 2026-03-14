-Vídeo: motorista arranca cancela (1.3385932)\nDois incidentes, ontem, marcaram o funcionamento das cancelas – ou totens de monitoramento – instaladas na Marginal Botafogo para prevenção contra alagamentos provocados pela chuva. Uma das cancelas foi arrancada por um motorista, enquanto a outra, que estava apta a operar, não desceu. De acordo com a prefeitura, o equipamento voltou ao status de “em instalação” ao longo da semana devido a um problema relacionado a um ajuste na fibra óptica.\nO totem 11, localizado no cruzamento da Marginal Botafogo com a Avenida Independência, havia sido classificado no início da semana como habilitado a realizar os comandos de abertura e fechamento das cancelas. No entanto, após a identificação do problema na instalação da fibra óptica, o equipamento precisou retornar ao status de “em instalação”.