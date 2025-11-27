Um vídeo de uma abordagem policial a um motorista bêbado em Rialma, região central de Goiás, chamou atenção nas redes sociais. Nas imagens, após um acidente, o homem questiona o policial se ele também havia consumido bebida alcoólica.\nO motorista contou ao PM que bebeu e acabou atingindo outro veículo. Após isso, ele perguntou ao policial se ele é evangélico. “Eu sou. Você também é? Nós estamos no mesmo caminho, somos evangélicos, mas não estamos indo para a igreja. Bebendo cachaça. Eu e o senhor, nós estamos na mesma situação”, diz o policial.\nEm seguida, o homem pergunta se o PM também tinha bebido: "Você tá bêbado também?". Por fim, o policial ri e diz que não bebeu.\nEstudante que foi arrastada por enxurrada em Rio Verde viraliza após contar perrengue; vídeo\nMais de 120 cidades em Goiás têm alerta de tempestade; veja lista