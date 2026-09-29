O corretor de imóveis João Dourado, de 43 anos, viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo em que confundiu um tronco de árvore com uma capivara, na Avenida Liberdade, na Região Noroeste de Goiânia. Ele e as duas filhas, Marjolly Gabriele, de 11 anos, e Hagora Mariana, de 6, moradores de Goianira, na Região Metropolitana, retornavam de um passeio em um shopping da capital quando, no trajeto, João, que dirigia o carro, viu a "capivara", ou melhor, o tronco.\nAo DAQUI, João disse que a filha mais velha reconheceu logo que se tratava de um tronco, enquanto a mais nova, assim como ele, acreditava ter visto o mamífero. A situação ocorreu durante uma chuva que atingiu várias partes da cidade, no último sábado (26).\nEstávamos eu e minhas filhas retornando do shopping e vimos essa capivara. Pelo menos para mim, era uma capivara. Já a minha filha mais velha falou que era um toco de árvore. Eu não voltei lá ainda, mas, se o pessoal não tirou, está lá ainda", disse o corretor.