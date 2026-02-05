Um jovem de 22 anos denunciou ter sido abandonado nu após ser levado a um motel em Anápolis, a 55 km de Goiânia, e obrigado a realizar transferências via PIX. Em relato à Polícia Civil, a vítima, que não teve a identidade revelada, contou que fazia 'bico' como motorista de aplicativo quando foi abordada por duas pessoas que solicitaram uma corrida por fora da plataforma.\nO caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (2), e o boletim de ocorrência (BO) foi registrado pela vítima na terça-feira (3). Durante o trajeto, o jovem afirmou ter sido rendido com uma arma branca e obrigado a transferir R$ 300 para cada um dos suspeitos, totalizando R$ 600.\nSegundo o depoimento, a vítima foi forçada a seguir até um motel, na região de Calixtolândia, onde teria sido agredida e ameaçada de morte caso não realizasse os pagamentos exigidos. Além das transferências, ela também relatou ter sido obrigada a pagar a conta do estabelecimento, no valor de R$ 132.