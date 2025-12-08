Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma passageira de 38 anos durante uma corrida por aplicativo na madrugada desta segunda-feira (8), em Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o motorista desviou a rota para uma viela escura e cometeu o crime.\nO nome do suspeito e da empresa do serviço de transporte por aplicativo não foram informados, por isso a redação não conseguiu contato com as defesas.\nVendedora é morta a facadas pelo ex-marido após crise de ciúmes em Morrinhos, diz delegado\nMorre idosa norte-americana que teria sofrido estupro\nCantor é condenado por espancar parceira de dupla sertaneja\nO crime foi registrado por volta das 4h35 desta segunda-feira. A PM informou que a vítima pediu um transporte por aplicativo após sair da casa de uma amiga. Durante a corrida, ela pediu para fazer uma parada em um estabelecimento comercial. Ao voltar, segundo a polícia, ela se sentou no banco do passageiro ao lado do motorista.