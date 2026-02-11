O motorista de aplicativo Adriano Sousa usou as redes sociais para fazer o registro de um pedido de corrida inusitado que recebeu. Segundo o relato, um passageiro solicitou a viagem partindo do meio do lago de Palmas, na Ilha do Canela.\nA ilha foi formada a partir do enchimento do lago da Usina Hidrelétrica de Lajeado e é um dos atrativos turísticos de Palmas. O acesso ao local se dá apenas por meio de embarcações que partem do píer da Praia da Graciosa.\nApesar disso, o motorista relatou que recebeu o pedido do meio do lago. Uma imagem postada por ele nas redes sociais mostra que o local de partida da viagem realmente consta como a Ilha do Canela.\nA pessoa pediu o Uber lá da praia do Canela, da Ilha do Canela. Agora eu te pergunto: como é que a pessoa vai buscar ela lá na Ilha do Canela de carro? Me explique. E como é que a pessoa pensou que alguém ia buscar ela lá de carro? Como pode isso?", questionou o motorista.