- idosa_sabao_anhanguera.mp4 (1.3461831)\nA idosa Maria do Amparo Ferreira do Nascimento, teve as barras de sabão que levava para um cliente jogadas na Avenida Anhanguera, em Goiânia, por um motorista de aplicativo. A situação ocorreu após ela descer do veículo para trocar dinheiro e pagar a corrida, já que o condutor não tinha troco. Sem paciência para esperar, o homem arremessou a mercadoria na calçada e na pista. O produto representava uma renda extra para a idosa, que havia saído de Senador Canedo, na Região Metropolitana, para fazer a entrega a um revendedor.\nAo DAQUI, a Polícia Civil (PC), informou que a idosa fez o registro da ocorrência pela DP virtual e é necessário que ela procure a delegacia para dar andamento.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Maria do Amparo relatou que a corrida custou R$ 35, mas ela tinha apenas de uma nota de R$ 50. Ao ser informada da falta de troco, pediu que o motorista aguardasse enquanto entrava em um comércio próximo para trocar o dinheiro. Foi nesse momento que ouviu o barulho da primeira caixa sendo atirada ao chão.