-Inocenta Motorista (1.3355280)\nO motorista de aplicativo em Goiânia, Antônio Neto, publicou um vídeo em suas redes sociais em que explica como quase foi preso por engano após um passageiro cometer um crime. Na gravação, Antônio explicou que poderia ter ficado preso por até 20 anos por conta de uma tentativa de latrocínio (veja acima).\nComo o nome do passageiro suspeito não foi divulgado, o Daqui não conseguiu localizar a defesa dele.\nSegundo o motorista, o caso aconteceu em 2020, mas o processo se estendeu até 2025. Antônio explicou que, na data do fato, fazia uma corrida particular e combinou o valor de R$ 50 para levá-lo até o local de destino. Após alguns minutos, o passageiro voltou armado e pediu que o motorista corresse.\nEle colocou a arma em mim e falou: 'Corre porque vão matar a gente'. Com a arma em punho e apontada para mim, eu só pensava naquele momento em deixar esse cara onde eu peguei ele", relatou.