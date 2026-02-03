Everton Rodrigo Jaguszewiski, de 38 anos, morreu após bater de frente com um caminhão. Segundo informações de testemunhas colhidas pelo Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta passou mal enquanto conduzia o veículo.\nO acidente aconteceu na segunda-feira (2), na GO-184, em Jataí, na região sudoeste de Goiás.\nApós passar mal, Everton invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. A morte foi confirmada no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão não se feriu.\nCinco pessoas morrem após batida entre carro e carreta na BR-414, em Cocalzinho de Goiás\nJovens morrem em acidente envolvendo três carros na Avenida Mutirão, em Goiânia\nJovem morre em acidente entre carro e caminhão\nEm decorrência da batida, o motorista da carreta foi arremessado para fora do veículo. A cabine ficou completamente destruída.