-Perseguição PRF (1.3330817)\nO motorista Eronilson Batista de Oliveira, de 45 anos, que foi baleado por não parar em uma barreira da Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), morreu na noite dessa quinta-feira (31). Ele estava internado no Hospital Municipal Universitário de Rio Verde, no sudoeste goiano. Um vídeo exibido com exclusividade pela TV Anhanguera mostra o momento em que uma viatura da corporação persegue o carro conduzido por Eronilson (assista acima).\nO caso aconteceu na última quarta-feira (29), em um ponto de fiscalização na BR-452, no perímetro urbano de Rio Verde. Segundo a PRF-GO, Eronilson estava bêbado, não parou na abordagem e iniciou a fuga.\nO trajeto durou cerca de dois quilômetros, quando o motorista parou em frente à casa onde morava. Conforme alega a família da vítima, foi nesse momento que o policial atirou. Então, Eronilson foi socorrido e levado ao hospital.