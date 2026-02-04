-VÍDEO (1.3370189)\nUm motorista foi preso com R$ 25 milhões em mercadorias contrabandeadas, em Jataí, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), essa é a maior apreensão registrada neste ano. O homem estava conduzindo um caminhão-baú, contendo medicamentos franceses, perfumes e outros produtos com a venda restrita ou proibida no Brasil. Devido aos indícios, a polícia acredita que a mercadoria tenha origem na China.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu contato com a defesa até a última atualização desta reportagem.\nA operação aconteceu nesta terça-feira (3). A ação foi realizada após uma abordagem policial a um caminhão. Após abrir as portas traseiras do veículo, foram localizados milhares de produtos ilícitos, segundo a polícia. Os produtos eram medicamentos franceses, perfumes e outros produtos com a venda restrita ou proibida no Brasil.