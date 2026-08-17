Acidente entre carro e caminhão deixou seis pessoas mortas em Bielândia (Divulgação/Secretaria de Saúde de Filadélfia)\nQuatro integrantes da mesma família e dois amigos estão entre as seis pessoas que morreram no acidente na TO-010, próximo a Bielândia, distrito de Filadélfia, na região norte do Tocantins. A batida entre um Fiat Palio e uma carreta aconteceu na noite deste domingo (16), na zona rural, cerca de três quilômetros após o distrito, no sentido de Barra do Ouro.\nAs vítimas são:\nLucileia Pereira da Silva, 40 anos\nRaimundo Pereira da Luz, 38 anos\nRaymary Pereira da Luz, 16 anos\nVictor Pereira da Luz, 8 anos\nRaimunda Martins da Silva, 44 anos\nLourimar Martins da Silva, 53 anos\nSegundo a Polícia Militar (PM), as vítimas da família são Lucileia, Raimundo, Raymary e Victor Pereira da Luz, 8. Os outros dois ocupantes do carro, identificados como Raimunda Martins da Silva, 44, e Lourimar Martins da Silva, 53, eram amigos da família.