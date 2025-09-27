-Denúncia (1.3317732)\nO motorista de ônibus Rubens Pereira de Matos, de 50 anos, gravou um vídeo denunciando que foi impedido de usar o banheiro durante o trabalho e acabou urinando na própria roupa após uma viagem de cerca de três horas (assista acima). Segundo Rubens, ele saiu de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, passou pelo Terminal da Praça da Bíblia, seguiu até o Terminal Vera Cruz e, ao tentar retornar a Trindade, foi impedido por um fiscal de descer para ir ao banheiro.\nFiz uma parada no Terminal Vera Cruz, onde se encontrava um fiscal. Ele já me abordou dizendo que eu não podia parar ali. Pedi apenas um minuto para ir ao banheiro e expliquei que estava segurando. Ele disse que não, que iria travar o terminal todo", relatou o motorista.\nA Metrobus informou que lamenta a situação vivida pelo motorista e esclareceu que ele é funcionário de uma empresa terceirizada. A empresa acrescentou que todos os profissionais são orientados a utilizar os banheiros disponíveis nas 19 estações e nos 5 terminais do Eixo Anhanguera.