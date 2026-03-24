Um motorista morreu após acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na madrugada desta terça-feira (24), na GO-060, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. A batida aconteceu no km 26 da rodovia, próximo à entrada da Comunidade do Cedro, no sentido Trindade–Santa Bárbara. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o condutor do carro preso às ferragens.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, a morte foi constatada ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).\nMotociclista morre atropelado por caminhonete após tentar desviar de buraco e cair, diz PM\nMotorista morre após carro cair em lagoa em Goianésia\nNovas imagens mostram momento em que caminhões e moto são arremessados em desabamento de ponte entre TO e MA