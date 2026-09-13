Um homem morreu após a caminhonete que dirigia bater contra um caminhão na TO-373, em Araguaçu, no sul do Tocantins. A vítima, identificada como Cacildo Pires Lacerda, de 52 anos, morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 17h de sábado (12), a aproximadamente 10 quilômetros da cidade.\nA Polícia Militar recebeu o chamado para atender a ocorrência e encontrou os dois veículos envolvidos no acidente. Equipes da Perícia Técnica e do Instituto Médico Legal (IML) também seguiram para o trecho.\nApós os trabalhos periciais, o corpo de Cacildo foi encaminhado ao Núcleo de Medicina Legal de Gurupi. A Secretaria da Segurança Pública informou neste domingo (13) que, depois dos exames necroscópicos, houve a liberação para a família.\nO caminhão tinha como motorista um homem de 43 anos. De acordo com a PM, ele não apresentava ferimentos provocados pelo acidente, mas relatou mal-estar e recebeu atendimento médico.