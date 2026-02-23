Um motorista de 47 anos morreu após o carro bater de frente com a carreta na GO-330, em Ipameri, na região sudeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista morreu no local. O motorista e o passageiro da carreta não tiveram ferimentos graves.\nO acidente aconteceu no domingo (22). O nome do motorista da carreta e do passageiro não foram divulgados, por isso, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde deles até a última atualização da reportagem.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, os veículos transitavam em sentido contrário quando houve a batida. A equipe chegou ao local e viu a carreta fora da pista, em meia ribanceira à direita. Do outro lado, o carro estava fora da pista.\nDois morrem após colisão entre moto e caminhonete na BR-226, em Palmeiras do Tocantins\nMãe e bebê morrem em acidente na GO-164