Um motorista morreu atropelado após parar em um acostamento e descer do carro na GO-060, em Trindade, na Região Metropolitana. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava fora do veículo que tinha uma carretinha acoplada quando foi atingida por um outro carro que trafegava na pista na madrugada desta terça-feira (8).\nDe acordo com os bombeiros, a vítima estava em um Fiat Siena e o motorista do outro veículo estava em um Ford Fiesta. O nome do motorista do Fiesta não foi divulgado até a última atualização desta reportagem, por isso, DAQUI não conseguiu falar com o motorista ou com a defesa. Além disso, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dele.\n'Uma pessoa radiante': quem era esposa do ex-secretário da Saúde do TO que morreu em acidente\nServidora pública de 24 anos morre após carro atingir ônibus parado em rodovia do Tocantins