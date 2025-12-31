-DAQUI_ARVORE_CARRO (1.3355969)\nO motorista morreu e o passageiro ficou ferido após a queda de uma árvore no carro em que eles estavam, na BR-040, sentido Luziânia-Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, segundo o Corpo de Bombeiros. Um vídeo registrado pelos socorristas mostra a árvore de grande porte caída, tomando conta das duas faixas da via (veja acima).\nO acidente aconteceu na terça-feira (30). Na gravação, o passageiro também aparece sendo carregado em uma maca, e o veículo pode ser visto embaixo dos galhos ao fundo com o teto danificado.\nSegundo os militares, o carro seguia pela rodovia quando foi atingido pela árvore, que caiu por conta de uma forte ventania.\nMãe e filhos morrem após carro bater contra barreira de concreto e cair no ribeirão Paineiras, na BR-050; vídeo\nMorador faz placa para chamar a atenção para cruzamento com histórico de acidentes, em Goiânia: 'A 300 metros da morte'