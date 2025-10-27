A Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista Gustavo Xard Veloso Sousa Brito. Ele foi preso neste domingo (26) por homicídio culposo após um ônibus de turismo que ele dirigia cair no Rio Tocantins, em Tocantinópolis. O segundo condutor do veículo, um homem de 43 anos, morreu e o corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.\nA vítima foi identificada como Ocivaldo Ferreira da Silva, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). A polícia informou que, no momento do acidente, ele estava dormindo no bagageiro e acabou ficando preso dentro do veículo.\nO Daqui entrou em contato com a defesa de Gustavo Xard, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nPreso em flagrante, o motorista teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pouco depois do acidente, e foi transferido para a Cadeia Pública da cidade.