Três pessoas – entre elas, uma criança de 1 ano, ficaram feridas após serem atropeladas na porta de uma distribuidora de bebidas no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia, no último domingo (10).\nImagens de câmera de segurança mostram que uma família estava em uma mesa disposta em frente ao estabelecimento comercial quando foram atingidos pelo carro conduzido por Bruno Cunha Gontijo, de 45 anos. A prática de colocar mesas e cadeiras nestes locais, contudo, é vetada pelo Código de Posturas do município.\nO caso ocorreu no fim da tarde, por volta das 18h, na esquina da Rua Campo Grande, e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento do local. Conforme o registro da Polícia Militar (PM), o condutor dirigia um GM Monza azul quando perdeu o controle da direção e avançou sobre a calçada, atingindo Matheus Vieira da Silva, de 19, que estava em pé, além de Pâmella Vitória Alves Coimbra, de 20, com a filha bebê no colo. Eles foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde.