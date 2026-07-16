A Justiça decidiu levar o produtor rural José Júnior Fernandes Mota, de 46 anos, a júri popular pela morte de oito pessoas, sendo seis de uma mesma família e mais um casal, em um acidente de trânsito na BR-153, em Campinorte. No começo da noite do dia 20 de setembro de 2025, um sábado, José Júnior dirigia, segundo a acusação, embriagado e em alta velocidade pela rodovia quando colidiu sua Toyota Hilux em um carro, perdeu o controle e bateu em um caminhão, que invadiu outra pista, atingiu uma moto e tombou. O produtor rural foi preso em um lava-jato após fugir.\nAo ser interrogado pela Justiça, José Júnior negou ter causado o acidente e disse que não havia ingerido bebida alcoólica antes das colisões, mas, sim, depois, quando levou a camionete até um imóvel e aguardava um parente para levá-lo ao hospital. Como estava muito nervoso, uma pessoa lhe ofereceu insistentemente uma bebida para se acalmar. O teste do bafômetro foi feito após ele ser preso neste imóvel. Ele também nega que tenha fugido e disse que saiu do local por estar preocupado com o cenário de destruição e da aglomeração de pessoas.