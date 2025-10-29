Lucas San Thiago Batista Moreira, de 24 anos, motorista responsável pelo engavetamento que causou a morte de uma pessoa no domingo (26), no Jardim América, continuará preso. A juíza Jordana Brandão Alvarenga, da Comarca de Goiânia, decidiu converter, nesta terça-feira (28), a prisão em flagrante em preventiva.\nO homem deve responder pelos crimes de cárcere privado no contexto de violência doméstica, homicídio doloso, embriaguez ao volante e posse ilegal de substâncias entorpecentes.\nEm depoimento, a mulher com quem Lucas mantinha um relacionamento amoroso há cerca de um mês contou que, até o dia do engavetamento na Avenida C-104, o companheiro a mantinha em cárcere privado havia alguns dias. Além disso, segundo ela, o homem fez uso de substância entorpecente (MDMA), o que teria causado uma discussão entre o casal, além de ter consumido bebida alcoólica.