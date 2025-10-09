-ACIDENTE (1.3322214)\nO motorista José Júnior Fernandes Mota acusado de causar o acidente que matou seis pessoas da mesma família e um casal na BR-153, em Campinorte, foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás na segunda-feira (6). O acidente aconteceu em setembro deste ano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava bêbado e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. José Júnior foi preso horas depois pela Polícia Militar.\nAo conduzir veículo sob a influência de bebida alcoólica e em velocidade incompatível com o local, assumiu o risco de produzir o resultado morte das oito vítimas fatais e da vítima sobrevivente", diz o documento assinado pelo promotor de Justiça Kleber Gomes Vecchione.\nAcidente entre caminhão, carros e moto deixa pelo menos sete mortos na BR-153