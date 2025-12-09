O motorista que foi resgatado de um carro que ficou submerso durante a forte chuva que caiu em Goiânia, no sábado (6), afirmou que a Marginal Botafogo não tinha bloqueios antes de ele acessar a via com dois passageiros, como havia afirmado o prefeito Sandro Mabel (União), em um vídeo. Manoel Batista Neto é motorista por aplicativo e contou, em entrevista à TV Anhanguera, que a água subiu de repente.\nA questão de barreiras: não tinha barreiras para trás. Não tinha chuva para trás. Então, veio uma cabeça d'água de cima, do lado do setor Pedro... foi de uma hora para outra", contou o condutor.\nApesar de Mabel frisar que os acessos da via estavam fechados por cancelas antes do alagamento e que o motorista havia furado os bloqueios, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Goiânia informou, ao JORNAL, nesta segunda-feira (8), por nota, que o sistema de barreiras automáticas preventivo de vias ainda será implantado em até 60 dias (veja a íntegra da nota ao final desta reportagem).