Acidente envolveu um Fiat Palio e uma caminhonete S-10, segundo o Corpo de Bombeiros (Reprodução/Corpo de Bombeiros e Polícia Científica)\nO motorista da caminhonete que matou um idoso atropelado em Mineiros e causou a morte de pai e filho após bater contra o carro em que eles estavam, enquanto tentava fugir, estava bêbado, segundo a Polícia Civil. Henrique José Primo, de 72 anos, foi encontrado no meio da Avenida Contorno, no Setor Divino Espírito Santo. Claudiney de Oliveira Rodrigues, de 39, e Breno Kauã Pereira da Frota Rodrigues, de 13, estavam dentro de um carro de passeio. O suspeito foi preso em flagrante.\nPor não ter o nome divulgado, O DAQUI, não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.\nMudanças no trânsito de Goiânia desagradam pedestres e ciclistas