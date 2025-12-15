Carro saiu da pista e capotou na BR-153, em Wanderlândia (Divulgação/Bombeiros)\nPaulo Sérgio Marcondes Correa, de 40 anos, era engenheiro agrônomo e trabalhava como gerente de unidade de produção em uma empresa do ramo agrícola. Ele morreu após bater a caminhonete em uma barreira e capotar na BR-153, em Wanderlândia, no norte do Tocantins.\nO acidente aconteceu na manhã de sábado (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que Paulo dirigia saiu da pista em uma curva e só parou quando colidiu com uma árvore. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.\nPaulo Sérgio Marcondes Correa era engenheiro agrônomo (Divulgação/Instagram AgroSB)\nSegundo o Corpo de Bombeiros, no interior da caminhonete havia apenas o motorista, que estava sem vida quando as equipes chegaram ao local. O corpo ficou preso às ferragens. O veículo foi destombado com ajuda de um caminhão-guincho e uma parte do teto foi cortada para retirar a vítima.