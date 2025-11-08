-DAQUI_Acidente_JdAmerica_271025 (1.3328954)\nO motorista Lucas San Thiago, que causou o acidente que matou um auditor e feriu cinco pessoas em Goiânia, foi indiciado por sete crimes, entre eles lesão corporal gravíssima, embriaguez ao volante e homicídio. Segundo a delegada Caroline Matos, Lucas assumiu o risco de eventualmente lesionar ou matar quem estivesse nos veículos que o carro dele atingiu.\nO DAQUI tentou contato com a defesa de Lucas, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. Para a TV Anhanguera, a defesa disse que vai aguardar a manifestação do Ministério Público para emitir uma nota.\nEm entrevista para a TV Anhanguera, a delegada que investiga o caso disse que Lucas cometeu os crimes de dano, ameaça, injúria, lesão corporal leve, lesão corporal grave e gravíssima, embriaguez ao volante e também homicídio.