A motorista que teve o carro coberto por dezenas de papéis com avisos ao estacioná-lo em uma vaga exclusiva de uma loja de calçados de Goiânia pretende processar a proprietária do estabelecimento comercial. Em entrevista ao JORNAL, a jovem de 20 anos, que pediu para não ser identificada, disse que vai acionar a lojista por danos morais. "Foi uma situação muito constrangedora e eu fui exposta", afirmou.\nO JORNAL enviou mensagem e ligou para a loja, para ouvir a proprietária, mas uma funcionária disse que ela não iria se manifestar.\nA moça, que trabalha como assistente de vendas próximo ao local onde aconteceu a situação, no Setor Bueno, relatou que ela havia deixado o veículo na vaga, na Rua T-38, por volta das 14h da sexta-feira (20), para trabalhar. Na saída, por volta das 20h, ela se deparou com os papeis colados.