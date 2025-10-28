Preso em flagrante no domingo (26), o motorista Lucas San Thiago Batista Moreira, de 24 anos, investigado como o responsável pelo engavetamento que envolveu sete veículos – cinco carros e duas motos – e deixou um morto, no Jardim América, em Goiânia, deve responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado, injúria, agressão física, ameaça, condução de veículo sob efeito de álcool, lesão corporal e homicídio simples. A audiência de custódia deve ser realizada nesta terça-feira (28). Um auditor fiscal da Prefeitura de Goiânia foi a vítima fatal.\nDurante a tarde de domingo, Lucas dirigia uma caminhonete S10 branca pela Avenida C-104 em alta velocidade quando, na altura da praça C-170, causou um acidente que envolveu sete veículos. Entre eles, dois Hyundai HB20, um Renault Logan, um Kia Picanto, um VW Gol e duas motocicletas, além do automóvel dirigido pelo investigado. O auditor de tributos municipais Alexandre Oliveira e Macedo, de 56 anos, ocupava o Kia Picanto, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado na unidade de saúde.