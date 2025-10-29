Corpo de Bombeiros Militar retira motos de rio após barco afundar (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)\nO Corpo de Bombeiros fez a retirada, na tarde desta terça-feira (28), das motos e capacetes que afundaram no Rio Tocantins entre São Sebastião do Tocantins e São Félix (MA). O acidente aconteceu após a embarcação, que transportava equipamentos e 15 pessoas, naufragar. Marcos Vinícius Barbosa Oliveira, de 22 anos, e Jefferson de Oliveira Campos, de 26 anos, morreram no local.\n"Jefferson, ele não sabia nadar. Não tinha colete salva-vidas, não tinha boia. Era meio que cada um por si ali tentando salvar sua vida. Em meio ao desespero, ninguém conseguiu puxar ele, ninguém conseguiu pegar ele. E ele foi o primeiro que afundou por não saber nadar. O Marcos Vinícius tentou ainda se salvar. Como estava com roupa de trilha, a gente deduz que a bota encharcou muito de água e pesou e pode ter dificultado ele de conseguir nadar", disse Fagner Rocha, amigo das vítimas e organizador de trilhas.