O Sabores do Campo de domingo (5) traz uma receita prática e deliciosa, mas com alguns segredos. O mousse de abacate com um toque de limão. Quem ensina é a confeiteira Larissa Oliveira que desde pequena gosta de cozinhar.\nLarissa contou que fazia comida e vendia na escola, assim, ela conseguia comprar o que ela queria sem precisar pedir aos pais. Hoje, ela ama o trabalho de confeiteira e faz tudo com amor.\nIngredientes:\n1 abacate grande\nSuco de 1 limão (1/4 de xícara)\n395 g de leite condensado\n200 g creme de leite\nTrês colheres de leite em pó\nRaspas de limão para decorar\nPasso a passo\nNo liquidificador, coloque o abacate picado, o limão, o creme de leite, o leite condensado e o leite em pó. Deixe bater por alguns minutos. Distribua o mousse em refratários, decore com as raspas de limão. Dica: para dar uma consistência mais firme, misture chantilly. Leve para a geladeira por quatro horas e está pronto.