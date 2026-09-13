Um esquema interestadual de extorsão financeira, agiotagem armada e lavagem de capitais que movimentou cerca de R$ 10 milhões em apenas oito meses culminou na captura de Maria Luiza da Silva Araújo Lopes, de 22 anos. A investigada acabou localizada pela Polícia Civil do Tocantins neste domingo (13) no município de Lagoa da Confusão, na região sudoeste tocantinense, onde permanecia escondida.\nO Jornal Daqui tentou obter contato com a defesa de Maria Luiza até a publicação desta reportagem, mas não conseguiu. O espaço permanece aberto para manifestação.\nA prisão integra uma ofensiva de grande porte deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na última sexta-feira (11). Conforme os investigadores, a rede criminosa mantinha ramificações estruturadas no Distrito Federal, em Goiás e no território tocantinense.