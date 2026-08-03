Mirando a proteção de árvores da região do Zoológico e demais partes de Goiânia, o SOS Lago das Rosas realizou, ontem, novo protesto. Trata-se da terceira manifestação do grupo, que surgiu em maio deste ano em resposta ao anúncio da Prefeitura de Goiânia de cortar 48 árvores para a revitalização do Parque Lago das Rosas.\nApós pouco mais de dois meses de existência, o grupo já conta com 97 integrantes ativos e com moradores de outras regiões da capital. Segundo Quintiliano Vasconcelos, um dos organizadores, “o movimento cresceu e hoje não luta apenas pelas árvores do Lago das Rosas, mas por todas as árvores ameaçadas da cidade”.\nQuintiliano aponta que o principal objetivo da nova manifestação é reivindicar o fim das podas drásticas na capital e exigir justificativas plausíveis para quando a poda for inevitável. “É muito difícil confiar nos laudos que a Amma [Agência Municipal de Meio Ambiente] apresenta. Esses cortes de árvores não são só aqui na nossa região, eles já estão acontecendo na cidade inteira”, afirma. O movimento também conta com o apoio do Movimento Ambiental Goiânia Verde e da Associação Lago das Rosas (Alegro).