O Ministério Público de Goiás (MP-GO) elevou o valor de diárias nacionais para procuradores e promotores de Justiça para R$ 1.394,84, independentemente do destino, em portaria publicada na semana passada. Até então, os pagamentos variavam de R$ 581,46 a R$ 969,12, a depender da localidade - interior de Goiás tinha o menor valor e capitais de outros Estados, o maior.\nDados do Portal da Transparência do MP-GO apontam que, no ano passado, foram pagos cerca de R$ 4 milhões em diárias e passagens a procuradores e promotores. Em 2026, até agora, houve liberação de cerca de R$ 1,1 milhão. No início deste mês, 20 promotores passaram cinco dias na Espanha para participar de curso sobre novas técnicas de investigação de crime organizado empresarial. Cada um recebeu cerca de R$ 8,7 mil em diárias.\nOs valores pagos aos demais servidores do MP-GO, que haviam sido reajustados em 2024, não tiveram alteração - variam de R$ 523,30 a R$ 872,20. Os pagamentos para viagens internacionais aos membros do órgão também não mudaram: 437 dólares por dia. Para os servidores, são 393,3 dólares.