Agentes públicos integrantes das forças de segurança estaduais foram recomendados pelo Ministério Público Eleitoral em Goiás a não usem uniformes e símbolos institucionais em propaganda política. Neste ano, os brasileiros irão às urnas para escolher deputados estadual e federal, senadores, governadores e presidente da República.\nA orientação foi assinada, na terça-feira (10), pelo procurador regional eleitoral, do Ministério Público Federal, Everton Aguiar. No texto, o procurador recomenda que a categoria se abstenha de “utilizar fardas, uniformes, insígnias, distintivos, viaturas, armamentos, instalações ou quaisquer símbolos institucionais pertencentes às corporações militares ou a órgãos públicos em atos, manifestações, publicações ou propagandas de natureza político-eleitoral”.\nAguiar afirma ainda que militares devem evitar associar, direta ou indiretamente, as corporações, órgão de segurança pública ou quaisquer instituições estatais a candidaturas, pré-candidaturas, partidos políticos ou projetos eleitorais. O procurador apontou ainda que eles devem se abster de realizar manifestações públicas de apoio político-partidário utilizando a farda ou qualquer elemento capaz de transmitir aos eleitores a percepção de endosso institucional por parte da administração pública.